В Новой Москве загорелась Tesla в результате ДТП

Водитель автомобиля не пострадал.

В Новой Москве автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся. Об этом сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел возле станции метро "Прошкино". В сообщении уточняется, что водитель Tesla наехал на мачту городского освещения, после чего автомобиль загорелся.

Пожарные ликвидировали возгорание транспортного средства, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы автомобиль врезался в здание ресторана.

Видео: Telegram / SHOT