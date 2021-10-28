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В Новой Москве загорелась Tesla в результате ДТП

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Водитель автомобиля не пострадал.

В Новой Москве автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся. Об этом сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел возле станции метро "Прошкино". В сообщении уточняется, что водитель Tesla наехал на мачту городского освещения, после чего автомобиль загорелся.

Пожарные ликвидировали возгорание транспортного средства, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы автомобиль врезался в здание ресторана.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: tesla, авария, возгорание, дтп, новая москва
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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