В Новой Москве загорелась Tesla в результате ДТП

В Новой Москве автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся. Об этом сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел возле станции метро "Прошкино". В сообщении уточняется, что водитель Tesla наехал на мачту городского освещения, после чего автомобиль загорелся.
Пожарные ликвидировали возгорание транспортного средства, пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что в центре Москвы автомобиль врезался в здание ресторана.
Видео: Telegram / SHOT
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