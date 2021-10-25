В центре Москвы автомобиль врезался в здание ресторана

До столкновения машина снесла газетный киоск.

В центре Москвы легковой автомобиль врезался в здание, в котором расположен ресторан. Об этом пишет "РИА Новости".

Инцидент произошел на Баррикадной улице. Автомобиль Hyundai на большой скорости выехал на тротуар, снес газетный киоск, а затем врезался в помещение общественного питания. Отмечается, что на момент аварии ресторан не работал. Внутри киоска также никто не присутствовал. Проходившие мимо пешеходы не пострадали.

По информации столичной госавтоинспекции, водителю стало плохо за рулем. После ДТП его отправили в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Ранее в Комарово 64-летний водитель погиб после столкновения с деревом.

Видео: Telegram/РИА Новости, 112