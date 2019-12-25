В Комарово 64-летний водитель погиб после столкновения с деревом

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

На выходных в поселке Комарово водитель погиб, так как не справился с управлением. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Авария произошла 24 октября около 8:10 в поселке Комарово на Зеленогорском шоссе. Водитель на автомобиле Toyota Hilux не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево и на металлическое сетчатое ограждение.

В результате ДТП 64-летний водитель скончался на месте от полученных травм. За этот год он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД (превышение скорости на 21-40 км/час).

Также накануне на КАД насмерть сбили 26-летнего пешехода.

Фото: pexels