В Новой Москве задержали 14-летнего школьника по подозрению в попытке поджога

Ирина Волк рассказала о задержании мальчика в Новой Москве.

На территории лесного массива вблизи деревни Внуково российские правоохранительные органы задержали 14-летнего школьника. Юноша подозревается в попытке поджога здания местной администрации. Соответствующее заявление через соцсети сделала официальный представитель полиции Ирина Волк. Она указала, что несовершеннолетний рассказал оперативникам , что неизвестные лица заставили его передать все денежные средства семьи курьеру, после чего - подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно помещения. Согласно предварительным данным, фигурант расследования 20 января получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя указанные цифры, мальчик попал на фейк-страницу "Гослуслуг". Когда молодой человек понял, что начата перекачка всех его личных данных, то обратился в техническую поддержку данного ресурса. Спустя непродолжительное время через мессенджер ребенку поступил видеозвонок от анонима, который представился сотрудником правоохранительного ведомства.

Незнакомец сообщил, что школьник запустил процесс передачи не только своих личных данных, но и сведений о банковских счетах родителей. Однако их сбережения можно сохранить, если передать все наличные денежные средства в соответствующую службу. пресс-служба МВД РФ

Мужчина объяснил, что в противном случае родители мальчика могут попасть под уголовное преследование. Подросток нашел в квартире 300 тысяч рублей, а также крупную сумму в иностранной валюте и отдал ее помощнику аферистов. В течение нескольких дней злоумышленники продолжали настойчиво звонить парню. Они использовали различные психологические приемы, заставив поверить жертве обмана, что тот должен оказать помощь в задержании преступников, колл-центр которых находится в здании местной администрации. В результате подросток поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в дом. Несовершеннолетний утверждает, что действовал из желания помочь своим близким. Он не догадывался, что совершает противоправные действия. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело после аварии с двумя погибшими на Лесном проспекте.

Фото и видео: МВД медиа