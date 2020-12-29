Преступник разыскивается.

В Новой Москве на свадьбе застрелили жениха и его брата. Об этом заявили представители регионального Следственного комитета. По данным ведомства, во время праздника возник конфликт, который привел к стрельбе между гостями. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ, а также статьи 222 УК РФ за незаконное хранение оружия. В настоящее время преступники разыскиваются.

Произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте пресс-служба СК РФ по региону

В ТАСС уточнили, что ссора произошла в одном из загородных клубов. После конфликта один из гостей покинул торжество, но вскоре вернулся на внедорожнике без номеров. После он достал малокалиберный пистолет и произвел не менее шести выстрелов. Обе жертвы скончались на месте. Одна пуля попала в сердце 26-летнего жениха, вторая - в тело 34-летнего брата жениха.

Появилось видео драки с ударом российского хоккеиста головой об лед.

Фото: РЕН ТВ