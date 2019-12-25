В Новой Ладоге пройдет фестиваль "Корюшка идёт!"

Гостей будут угощать знаменитой рыбой в конце августа.

С 28 по 30 августа в Новой Ладоге готовятся провести фестиваль "Корюшка идёт!" в рамках театрализованного мероприятия, посвященного Петру I и Александру Суворову. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В первый день на базе фестиваля пройдет обсуждение дальнейшего развития рыболовства и туризма в регионе. В нем примут участие эксперты в этих двух отраслях. Чуть позже, 29 августа, стартует работа прилавков с корюшкой и другой рыбой, а также пройдут развлекательные мероприятия.

В конце праздника зрители смогут полюбоваться на салют и посетить праздничный концерт.

Ранее мы рассказали о том, что в августе пройдет фестиваль "Средневековые дни в Выборге".

Фото: "Маяк"