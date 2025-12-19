В Новой Каховке три человека погибли при атаке ВСУ

Владимир Сальдо рассказал о трагедии, связанной со стрельбой ВСУ по Херсонской области.

Утром, 3 февраля, территория Новой Каховки в Херсонской области подверглась подлому артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали губернатор российского региона Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что удар противника пришёлся по гражданской инфраструктуре. Повреждены Многофункциональный центр (МФЦ), а также продуктовый магазин. Жертвами трагедии стали три местных жителя, в том числе погиб сотрудник местной администрации. Кроме этого сообщается о пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Это очередное военное преступление киевского режима. Бьют по мирным, по тем, кто просто живёт и работает. ВСУ — убийцы, которые не гнушаются ничем. И всё это происходит на фоне громких заявлений о "готовности к миру". Владимир Сальдо, глава региона

Глава региона уточнил, что семьям погибших и пострадавших в полном объеме будет оказана помощь. На месте инцидента работают оперативные ведомства.

Украинский беспилотник атаковал детский Центр творчества в Херсонской области.

Фото: Telegram / Владимир Сальдо