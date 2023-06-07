В Новой Каховке опровергли сообщения украинских СМИ о гибели животных в зоопарке

Информация о гибели животных в зоопарке Новой Каховки из-за подтопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции не соответствует действительности, так как в настоящее время населенный пункт не имеет такого учреждения. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами сделал глава местной администрации Владимир Леонтьев. Чиновник пояснил, что всех животных из зоопарка ранее удалось вывезти в безопасные места.
Животные не погибли, поскольку в нашем городе нет зоопарка...
сорудник экстренного ведомства по региону
Напомним, что украинские СМИ ранее сообщили о гибели бобров, лебедей, собак в Новой Каховке. В публикациях данных изданий отмечалось, что якобы затопило зоопарк, в котором находилось порядка 300 питомцев.
Власти сочли невозможным восстановление Каховской ГЭС.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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