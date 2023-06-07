Владимир леонтьев рассказал о судье животных, которые ранее находились в местном зоопарке.

Информация о гибели животных в зоопарке Новой Каховки из-за подтопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции не соответствует действительности, так как в настоящее время населенный пункт не имеет такого учреждения. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами сделал глава местной администрации Владимир Леонтьев. Чиновник пояснил, что всех животных из зоопарка ранее удалось вывезти в безопасные места.

Животные не погибли, поскольку в нашем городе нет зоопарка... сорудник экстренного ведомства по региону

Напомним, что украинские СМИ ранее сообщили о гибели бобров, лебедей, собак в Новой Каховке. В публикациях данных изданий отмечалось, что якобы затопило зоопарк, в котором находилось порядка 300 питомцев.

Власти сочли невозможным восстановление Каховской ГЭС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости