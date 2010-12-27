  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новой Голландии появился огромный желтый Щелкунчик
Сегодня, 17:32
118
Alena_Zinovieva

В Новой Голландии появился огромный желтый Щелкунчик

0 0

Это четвертая по счету фигура Щелкунчика на острове.

Во вторник, 3 декабря, на острове Новая Голландия в Петербурге установили огромную фигуру желтого Щелкунчика. Об этом сообщается на странице общественного пространства "ВКонтакте".

В пресс-службе Новой Голландии напомнили, что ранее обещали каждый Новый год устанавливать на острове по одной фигуре Щелкунчика. Красного и синего расположили у главного входа в "Бутылку", а зеленый стоит у входа в здание со стороны "Кузни". Новый Щелкунчик охраняет вход в "Кузню".

Ранее мы рассказывали, где в Петербурге покататься на коньках.

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия

Теги: новая голландия, общественное пространство, щелкунчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии