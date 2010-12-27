В Новой Голландии появился огромный желтый Щелкунчик

Это четвертая по счету фигура Щелкунчика на острове.

Во вторник, 3 декабря, на острове Новая Голландия в Петербурге установили огромную фигуру желтого Щелкунчика. Об этом сообщается на странице общественного пространства "ВКонтакте".

В пресс-службе Новой Голландии напомнили, что ранее обещали каждый Новый год устанавливать на острове по одной фигуре Щелкунчика. Красного и синего расположили у главного входа в "Бутылку", а зеленый стоит у входа в здание со стороны "Кузни". Новый Щелкунчик охраняет вход в "Кузню".

Ранее мы рассказывали, где в Петербурге покататься на коньках.

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия