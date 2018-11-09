В Новой Голландии появились механические "лебеди" и "дятлы"

Автор Марко Баротти хочет показать, как современный мир влияет на природу и привлечь внимание к экологической проблеме.

На острове Новая Голландия 1 августа открылась инсталляция берлинского медиахудожника Марко Баротти. Он создал механических "животных", которые приходят в движение под воздействием окружающей среды. Он хочет показать, как современный мир влияет на природу и привлечь внимание к экологической проблеме. Об этом сообщила пресс-служба Новой Голландии.

С 1 по 4 августа, с 17 до 21 часа, в разных местах парка "оживут" механические дятлы. Они начинают стучать по дереву под воздействием излучения мобильных телефонов. А по конец августа в акватории парка будут плавать "лебеди", которые сделаны из спутниковых тарелок и олицетворяют влияние ТВ и СМИ. Под воздействием воды, ветра и звука они оживают и начинают плавать.

Встреча с автором работ Марко Баротти состоится 3 августа в 18 часов в Павильоне острова.

В июне Новую Голландию атаковали гигантские розовые улитки.

Фото: пресс-служба Новой Голландии