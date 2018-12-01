ВИДЕО: гигантские розовые улитки атаковали Новую Голландию

"Новую Голландию" атаковали гигантские улитки.

20 июня на острове "Новая голландия" поселились гигантские розовые улитки. Арт-объекты были созданы из переработанного пластика, для привлечения внимания к проблемам экологии.

Авторами выступили экоактивисты из группы Cracking Art. Они отмечают, что такой проект вдохновляет увидеть по-новому объекты города и привлекает внимание к вопросам переработки пластика.

Ранее работы авторов появлялись в Майами, Милане и Сиднее. Увидеть экоулиток в "Новой Голландии" можно до 31 октября. После, улитки уедут на Родину в Италию.

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