Выставка Дэвида Хокни откроется 1 февраля.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в Новой Голландии покажут видеоработу самого дорогого в мире художника. Выставка Дэвида Хокни откроется 1 февраля.

Известно, что экспозицию разместят во дворе "Бутылки". Отмечается, что вход на выставку будет свободным. Среди работ будет представлена "Уолдгейтский лес, зима, 2010". Также горожане увидят картину "Хокни" режиссера Рэндолла Райта.

Напоним, что Дэвид Хокни продал на аукционе работу "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" за 90,3 миллиона долларов.

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Фото: предоставлено организаторами