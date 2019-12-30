Ожидается, что на этой территории будет разбит парк.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что пространство "Тучков буян" станет новым историческим районом Петербурга. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее решение приняла топонимическая комиссия Петербурга. Документ пока находится на антикоррупционной экспертизе.

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный хочет назвать "Тучковым буяном" часть Петроградки.

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