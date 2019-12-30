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Смольный хочет назвать "Тучковым буяном" часть Петроградки
Сегодня, 16:41
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himif

Смольный хочет назвать "Тучковым буяном" часть Петроградки

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Документ еще не приняли.

Петербургский комитет по культуре 23 января опубликовал на официальном сайте постановление, согласно которому часть Петроградского острова отныне будет называться Тучковым буяном. Документ пока находится на антикоррупционной экспертизе. Отмечается, что в принятии решения учитывалось мнение Топонимической комиссии.

Название получил район, заключенный в участок между реками Ждановка и Малая Нева, площадью Академика Лихачева и проспектом Добролюбова. Петроградской стороной останутся только острова: Артиллерийский, Аптекарский, Петроградский, Заячий и Петровский. В реестре также грядут изменения.

Ранее мы рассказывали, что пеньковые склады "Тучков буян" перейдут в собственность Петербурга.

Фото: А.Кудрявцева / wikimapia.org

Теги: петроградская сторона, смольный, тучков буян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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