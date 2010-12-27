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В Новой Голландии благотворители организовали за "Самым длинным столом"
Сегодня, 20:36
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lesjasap

В Новой Голландии благотворители организовали за "Самым длинным столом"

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Хедлайнерами акции стали Раппопорт, Козловский и Цыпкин.

В Новой Голландии прошел благотворительный вечер. Главными лицами мероприятия стали артисты Ксения Раппопорт и Данила Козловский, а также писатель Александр Цыпкин. 

В рамках мероприятия Козловский покрасил забор, после чего прочитал детям сказку. Для публичного мероприятия он выбрал историю о хвастливом муравье, который заявлял всем, что знает все на свете. Актер собрал вокруг себя сотни человек. Послушать рассказ пришли не только юные поклонники, но и взрослые. 

Организаторы мероприятия рассказали, что все средства, собранные сегодня в Новой Голландии будут переданы в фонд "Дети-бабочки". Его сотрудники помогают маленьким пациентам, у которых выявлен буллезный эпидермолиз.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне рассказали, на что потратили бы миллион долларов.

Фото: Instagram/newhollandisland

 

Теги: александр цыпкин, благотворительность, данила козловский, дети-бабочки, ксения раппопорт, новая голландия, самый длинный стол
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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