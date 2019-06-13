Четверть респондентов заявили, что вложили бы деньги в себя и своих близких.

Россияне рассказали, на что потратили бы миллион долларов в случае выигрыша в лотерею. Четверть респондентов (25 %) признались, что вложили бы деньги в себя и своих близких. Например, оплатили бы обучение в университете или лечение в больнице. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на слова специалистов "Ромир", которые проводили опрос.

В свою очередь 24 % россиян потратили бы миллион долларов на покупку машины, недвижимости и другой роскоши. 18 % опрошенных заявили, что положили бы деньги в банк, чтобы жить на проценты. 5 % жителей России отправились бы в путешествие, а 4 % вложили бы деньги в благотворительность. 1 % респондентов заявили, что сразу бы потратили все деньги или отдали выигрыш на развитие науки и техники.

Опрос проводился в мае. В нем приняли участие 1,5 тысяч людей в возрасте от 18 лет, проживающих в городах и сельской местности во всех федеральных округах страны.

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Видео: Piter.TV, YouTube