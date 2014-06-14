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В "Новой Голандии" временно приостановили все реставрационные и ремонтные работы
Сегодня, 19:24
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В "Новой Голандии" временно приостановили все реставрационные и ремонтные работы

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По планам реставрацию должны были завершить в 2025-м году.

Стало известно, что на неопределённый срок остановили работы по ремонту и реконструкции территории и комплекса зданий острова "Новая Голландия". Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу дирекции острова.

В прошлом году начался третий, текущий, этап реставрации острова. По планам его должны были завершить в 2025-м году. На сегодняшний день неизвестно, как простой повиляет на сроки завершения. 

Ранее мы писали, что в Севкабель Порту пройдет карнавал с участием Упсала-Цирка. Понаблюдать за выступлением артистов можно будет бесплатно.

Фото: Вконтакте / Новая голландия
 

Теги: новая голландия, реконструкция, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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