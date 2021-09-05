В Севкабель Порту пройдет карнавал с участием Упсала-Цирка

Понаблюдать за выступлением артистов можно будет бесплатно.

Упсала-Цирк устроит карнавал в Севкабель Порту в ближайшую пятницу, 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба пространства.

Уличное шествие с барабанами начнется в 19:00.

Карнавал в этом году — коллаборация внутри Упсала-Цирка, в нём одновременно принимают участие молодые артисты с РАС (расстройство аутистического спектра) и хулиганы — дети из групп социального риска. Представление, которое вы увидите — их совместная работа. Севкабель Порт.

После выступления для гостей пространства проведут мастер-классы. Вход свободный.

Упсала Цирк объединяет профессиональную труппу, инклюзивный проект и "хулиганский проект" для детей из групп социального риска.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Севкабель Порту объявили опен-колл для талантливых музыкантов.

Фото: Севкабель Порт