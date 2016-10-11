Балет "Лебединое озеро"

Музыка и хореография балета "Лебединое озеро" на протяжении долгого времени считаются шедевром и одним из ярчайших достижений русской культуры. Театр русского балета имени Анны Павловой – одна из немногих трупп, которая показывает классическую версию. Сохранение традиций классики – миссия культурного учреждения.
Зрители, которые посетят спектакль Театра русского балета имени Анны Павловой, могут быть уверены, что увидят настоящий классический балет в исполнении профессионалов.
Фото: пресс-служба Эрмитажного театра
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