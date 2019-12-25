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В Севкабель Порту объявили опен-колл для талантливых музыкантов
Сегодня, 20:30
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В Севкабель Порту объявили опен-колл для талантливых музыкантов

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Площадка ищет своих Бременских музыкантов.

В Севкабель Порту объявили отборочную программу для музыкантов и авторов проектов. Об этом сообщили в группе площадки в соцсети "ВКонтакте".

Если вы готовы устроить мини концерт или представление на просторах Порта, присылайте короткий рассказ о себе, ссылки на видео с ваших живых выступлений и контакты для связи на info@sevcableport.ru. В теме письма обязательно укажите: Бременские музыканты.

Севкабель Порт

Организаторы общественного пространства пообещали обеспечить участников площадкой и всесторонней поддержкой.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда филиал Маяковки откроется в "Севкабель Порту".

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт

Теги: бременские музыканты, музыканты, опен кол, отборочная программа, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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