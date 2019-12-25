В Севкабель Порту объявили опен-колл для талантливых музыкантов

В Севкабель Порту объявили отборочную программу для музыкантов и авторов проектов. Об этом сообщили в группе площадки в соцсети "ВКонтакте".
Если вы готовы устроить мини концерт или представление на просторах Порта, присылайте короткий рассказ о себе, ссылки на видео с ваших живых выступлений и контакты для связи на info@sevcableport.ru. В теме письма обязательно укажите: Бременские музыканты.
Севкабель Порт
Организаторы общественного пространства пообещали обеспечить участников площадкой и всесторонней поддержкой.
Ранее на Piter.tv: стало известно, когда филиал Маяковки откроется в "Севкабель Порту".
Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт
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