В Севкабель Порту объявили опен-колл для талантливых музыкантов

Площадка ищет своих Бременских музыкантов.

В Севкабель Порту объявили отборочную программу для музыкантов и авторов проектов. Об этом сообщили в группе площадки в соцсети "ВКонтакте".

Если вы готовы устроить мини концерт или представление на просторах Порта, присылайте короткий рассказ о себе, ссылки на видео с ваших живых выступлений и контакты для связи на info@sevcableport.ru. В теме письма обязательно укажите: Бременские музыканты. Севкабель Порт

Организаторы общественного пространства пообещали обеспечить участников площадкой и всесторонней поддержкой.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда филиал Маяковки откроется в "Севкабель Порту".

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт