В Новогорелово появятся школа и детский сад почти на миллиард рублей

Строительство соцобъектов уже началось.

В жилом комплексе "Новое Горелово" Ломоносовского района Ленобласти построят частную школу и детский сад. Общая стоимость объектов составит почти миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что школа площадью 17000 "квадратов" будет рассчитана на 640 мест. На ее территории будут находиться блоки начальных, средних и старших классов. Cтроительство образовательного учреждения обойдется в 607,5 миллионов рублей.

Детский сад общей площадью в 6700 квадратных метрах включит в себя 280 мест. На его создание было выделено 297,7 миллионов рублей.

Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство двух объектов: подрядчик поступил к работе.



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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области