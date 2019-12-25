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В Новогорелово появятся школа и детский сад почти на миллиард рублей
Сегодня, 15:36
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lizapoluda

В Новогорелово появятся школа и детский сад почти на миллиард рублей

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Строительство соцобъектов уже началось.

В жилом комплексе "Новое Горелово" Ломоносовского района Ленобласти построят частную школу и детский сад. Общая стоимость объектов составит почти миллиард рублей.  Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Отмечается, что школа площадью 17000 "квадратов" будет рассчитана на 640 мест. На ее территории будут находиться блоки начальных, средних и старших классов. Cтроительство образовательного учреждения обойдется в 607,5 миллионов рублей.

Детский сад общей площадью в 6700 квадратных метрах включит в себя 280 мест. На его создание было выделено 297,7 миллионов рублей.

Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство двух объектов: подрядчик поступил к работе.


Ранее мы рассказали о том, что под Выборгом построят квартал для многодетных семей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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