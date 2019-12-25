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В Новогорелово открылся детский сад на 320 воспитанников
Сегодня, 14:31
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В Новогорелово открылся детский сад на 320 воспитанников

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Учреждение подходит для детей с ограниченными возможностями.

В среду, 2 сентября, прошла церемония открытия нового детского сада в  Новогорелово. Посмотреть новый социальный объект приехал губернатор Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего детский сад будут посещать 320 мальчиков и девочек в 12 группах. Отметим, что воспитатели также будут уделять время группам временного пребывания и детям с ограниченными возможностями.

На двух этажах объекта расположены лифты, музыкальный и спортивный залы с современным  оборудованием, медблок, прачечная. Всего на предмет для ухода и игр с детьми было потрачено 6 миллионов рублей из бюджета Ломоносовского района.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленинградской области прибыл в Ломоносовский район с рабочей поездкой.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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