В Новогорелово открылся детский сад на 320 воспитанников

Учреждение подходит для детей с ограниченными возможностями.

В среду, 2 сентября, прошла церемония открытия нового детского сада в Новогорелово. Посмотреть новый социальный объект приехал губернатор Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего детский сад будут посещать 320 мальчиков и девочек в 12 группах. Отметим, что воспитатели также будут уделять время группам временного пребывания и детям с ограниченными возможностями.

На двух этажах объекта расположены лифты, музыкальный и спортивный залы с современным оборудованием, медблок, прачечная. Всего на предмет для ухода и игр с детьми было потрачено 6 миллионов рублей из бюджета Ломоносовского района.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленинградской области прибыл в Ломоносовский район с рабочей поездкой.

Фото: Piter.TV