В Новочеркасске потушили крупный пожар в ангаре

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

В Новочеркасске пожарные ликвидировали крупный пожар в ангаре. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Крыша цеха загорелась в 15:54 мск на площади 700 кв. м. Вскоре площадь огня увеличилась до 1000 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В тушении огня приняли участие 77 человек. Из цеха эвакуировали четырех людей, информация о жертвах или пострадавших от поража не поступала.

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