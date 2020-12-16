В Новочеркасске потушили крупный пожар в ангаре

В Новочеркасске пожарные ликвидировали крупный пожар в ангаре. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел вечером 15 декабря. Крыша цеха загорелась в 15:54 мск на площади 700 кв. м. Вскоре площадь огня увеличилась до 1000 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
В тушении огня приняли участие 77 человек. Из цеха эвакуировали четырех людей, информация о жертвах или пострадавших от поража не поступала.
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Видео: YouTube / Ёрш. Новочеркасск — новости Новочеркасска
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