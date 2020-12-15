В Башкирии задержали главу сгоревшего дома престарелых

Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

В Республике Башкортостан задержали руководителя сгоревшего дома престарелых Абзелиловского района. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

43-летнюю женщину подозревают в совершении преступлений по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", а также по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Женщине грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящий момент с подозреваемой проводятся следственные действия, после чего будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения. Также в доме руководителя ведутся обыски.

Пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района произошел минувшей ночью. Его жертвами стали 11 пенсионеров.

Ранее стало известно, что в здании университета имени Бонч-Бруевича произошел пожар.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации