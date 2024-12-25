В Новый год десятки человек пострадали в давке у метро в Катаре

СМИ: полиция разгоняла толпу дубинками и плетками.

Десятки человек травмировались в результате давки, произошедшей при входе в катарский метрополитен. Соответствующей информацией поделились через социальные сети журналисты "РИА Новостей". В СМИ уточнили, что проблемы зафиксированы в пригороде столицы Люсейле, когда местные жители шли домой после праздничного концерта и салюта.

Напомним, что власти Катара продлили график работы метро до двух часов по местному времени, тогда как праздничный концерт закончился в час ночи. После завершения торжеств тысячи человек отправились до единственной ближайшей станции метро для того, чтобы успеть попасть внутрь до момента закрытия. На платформе образовалась огромная толпа, а люди начали давить друг друга. Наряды правоохранительных органов пытались сдержать пассажиров. Для этого полиция использовала дубинки и плетки. В текущий момент всем пострадавшим оказана помощь врачей и парамедиков. Дополнительно у станции метро дежурили бригады скорой помощи.

Позже правоохранители начали объявлять в громкоговорители о том, что работу метро власти Катара решили сделать круглосуточной в новогоднюю ночь. Они призвали пассажиров призвали переждать и подойти на станцию позже. Однако толпа продолжила стоять вокруг, стремясь попасть внутрь.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости