В Новый год центр Петербурга будет перекрыты. Автобусы пустят в объезд

С 19:00 31 декабря до 05:00 1 января, перекроют: Невский проспект – от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта.

В Новый год в центре Петербурга будет перекрыто движение. Об этом рассказали в пресс-службе комтранса.

С 19:00 31 декабря до 05:00 1 января, перекроют: Невский проспект – от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; нечетную сторону набережной канала Грибоедова – от Невского проспекта до переулка Тюленина; четную сторону набережной канала Грибоедова – от улицы Ломоносова до Невского проспекта;

Казанскую площадь.

Также автомобильное движение будет перекрыто по Гороховой улице – от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта; по четной стороне набережной реки Мойки – от Гороховой улицы до Конюшенного переулка.

Ранее на Заневской площади 4 января начнут ремонтировать трамвайный узел. Ремонт выполнят специалисты АО "Трест".

Фото: Piter.tv