  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новый год центр Петербурга будет перекрыты. Автобусы пустят в объезд
Сегодня, 18:39
179
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Новый год центр Петербурга будет перекрыты. Автобусы пустят в объезд

0 0

С 19:00 31 декабря до 05:00 1 января, перекроют: Невский проспект – от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта.

В Новый год в центре Петербурга будет перекрыто движение. Об этом рассказали в пресс-службе комтранса. 

С 19:00 31 декабря до 05:00 1 января, перекроют: Невский проспект – от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта; нечетную сторону набережной канала Грибоедова – от Невского проспекта до переулка Тюленина; четную сторону набережной канала Грибоедова – от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
Казанскую площадь.

Также автомобильное движение будет перекрыто по Гороховой улице – от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта; по четной стороне набережной реки Мойки – от Гороховой улицы до Конюшенного переулка.

Ранее на Заневской площади 4 января начнут ремонтировать трамвайный узел. Ремонт выполнят специалисты  АО "Трест".

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, движение, центр города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии