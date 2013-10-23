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На Заневской площади 4 января начнут ремонтировать трамвайный узел
Сегодня, 13:42
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На Заневской площади 4 января начнут ремонтировать трамвайный узел

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Ремонт выполнят специалисты  АО "Трест".

На Заневской площади отремонтируют трамвайный узел. Работы начнут 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ремонт выполнят специалисты  АО "Трест". Они заменят рельсы на участке на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов.

В связи с ремонтом с 4 января 2023 года и до окончания работ будет ограничено движение транспорта на Заневской площади. 

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.tv: Петербург направит более 100 млрд рублей на масштабное обновление электротранспорта.

Фото: Piter.tv, пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Теги: заневская площадь, ремонт путей, трамваи, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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