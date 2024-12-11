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В Новгородской области загорелся дом генерала Никушкина

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Пожарные локализовали огонь.

На территории Новгородской области загорелся дом генерала Николая Никушкина. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-слцжбы регионального управления экстренного ведомства страны.  Известно, что огонь охватил крышу памятника архитектуры XIX века, расположенного в городе Боровичи.

Загорелась крыша двухэтажного дома XIX века. Двое жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, людей в здании нет.

пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новгородской области

В настоящее время пожар локализован. В тушении задействованы силы 20 специалистов и шести единиц техники от МЧС России.  Напомним, что до революции 1917 года пострадавший дом офицеру расквартированного в Боровичах первого саперного батальона, участнику Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, новгородская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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