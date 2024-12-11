В Новгородской области загорелся дом генерала Никушкина

Пожарные локализовали огонь.

На территории Новгородской области загорелся дом генерала Николая Никушкина. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-слцжбы регионального управления экстренного ведомства страны. Известно, что огонь охватил крышу памятника архитектуры XIX века, расположенного в городе Боровичи.

Загорелась крыша двухэтажного дома XIX века. Двое жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, людей в здании нет. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новгородской области

В настоящее время пожар локализован. В тушении задействованы силы 20 специалистов и шести единиц техники от МЧС России. Напомним, что до революции 1917 года пострадавший дом офицеру расквартированного в Боровичах первого саперного батальона, участнику Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.

В Башкирии на трассах развернули cемь пунктов обогрева из-за метели.

Фото и видео: ГУ МЧС России