В Башкирии на трассах развернули cемь пунктов обогрева из-за метели

Регион накрыли метель и гололед.

В российском экстренном ведомстве на территории Башкирии развернуло семь мобильных пунктов обогрева на автомобильных дорогах. Соответствующее заявление сделали сотрудники гУ МЧС в социальных сетях. Известно, что такая необходимость связана с метелью в регионе и введением ограничений для транспортных средств. Найти пункты обогрева местные водители смогут на двух участках трассы М-7. Речь идет об Уфимском районе вблизи деревни Волково, а также о Кушнаренковском районе около села Чирша-Тартыш. Дополнительно пункты развернуты на трех участках трассы М-5. Там поддержка осуществляется в Иглинском районе вблизи села Майский, в Благоварском районе около села Языково, в Туймазинском районе в селе Серафимовское. А также пункты находятся на участке трассы Р-240 в селе Ира городского образования Кумертау, а также на региональной дороге "Уфа - Инзер - Белорецк" в районе села Серменево.

На 21:00 мск введены ограничения движения для большегрузного и пассажирского транспорта на четырех участках федеральных трасс (М-5 - два участка, Р-240 - 1 участок, М-7 - 1 участок), на шести участках региональных трасс и на одном участке межмуниципальной дороги. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Синоптики добавили, что в Башкирии фиксируется сложная погода. Ожидается низкая видимость, гололед и метель. В пятницу, 10 января, в регионе ожидается ноль градусов по Цельсию, дождь и мокрый снег.

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Фото и видео: ГУ МЧС России