В Новгородской области задержан злоумышленник, оказавший вооруженное сопротивление

На территории города Старая Русса в Новгородской области неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелил в ногу водителя такси из травматического пистолета. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления правоохранительных органов. В сором времени оперативники заметили человека, похожего по приметам на подозреваемого, и подъехали к нему на служебном автомобиле. Однако злоумышленник произвел в их сторону несколько выстрелов, а затем - скрылся с места преступления. В результате один из полицейских получил огнестрельное ранение руки.

Полицейские задержали стрелявшего, у него изъяты пистолет и патроны. Фигурант передан представителям следственных органов для принятия процессуального решения. пресс-служба МВД РФ

Полицейские задержали мужчину, который ножницами нанес ранение прохожему в Хабаровске.

Фото и видео: МВД медиа