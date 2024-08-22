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В Новгородской области задержан злоумышленник, оказавший вооруженное сопротивление

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На территории города Старая Русса в Новгородской области неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелил в ногу водителя такси из травматического пистолета.  Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления правоохранительных органов. В сором времени оперативники заметили человека, похожего по приметам на подозреваемого, и подъехали к нему на служебном автомобиле. Однако злоумышленник произвел в их сторону несколько выстрелов, а затем  - скрылся с места преступления. В результате один из полицейских получил огнестрельное ранение руки.  

Полицейские задержали стрелявшего, у него изъяты пистолет и патроны.  Фигурант передан представителям следственных органов для принятия процессуального решения. 

пресс-служба МВД РФ

Полицейские задержали мужчину, который ножницами нанес ранение прохожему в Хабаровске.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: ирина волк, мвд, новгородская область, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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