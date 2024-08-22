Полицейские задержали мужчину, который ножницами нанес ранение прохожему в Хабаровске

Сотрудники МВД нашли подозреваемого, бежавшего с места преступления.

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, который ножницами нанес ранение прохожему. Преступление совершено на территории одной из улиц города Хабаровска. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники регионального управления МВД. Оперативники пояснили, что получили сообщение о том, что в местное медицинское учреждение был доставлен 19-летний юноша с проникающим колото-резаным повреждением живота. Ту травму пациенту нанес неизвестный мужчина ножницами. Нападавший скрылся с месте преступления. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Сотрудники полиции вышли на след и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 62-летний местный житель. пресс-служба МВД РФ по региону

На допросе злоумышленник рассказал, что на улице у него возник конфликт с молодым человеком, который находился в компании своих друзей. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой мужчина поранил оппонента. В настоящее время орудие преступления изъято. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. До избрания меры пресечения мужчина водворён в изолятор временного содержания.

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Фото и видео: МВД Медиа