В отношении задержанного составлено восемь административных протоколов.

В Новгородской области остановили правонарушителя, применив оружие. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, автоинспекторы обратили внимание на иномарку, которая передвигалась без государственных регистрационных знаков. Водитель проигнорировал требование об остановке транспортного средства и попытался скрыться. В ходе преследования полицейские произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия вверх, а затем – по колесам автомобиля.

Злоумышленника удалось остановить в районе деревни Вины. За рулем иномарки оказался 16-летний учащийся одного из техникумов. По предварительной версии, он втайне от родителей приобрел машину в Крестцах и перегонял ее в Великий Новгород. В отношении задержанного составлено восемь административных протоколов.

Ранее мы сообщали, что в Московской области полицейские освободили похищенного предпринимателя.

Видео: Telegram / Ирина Волк