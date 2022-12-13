Светлана Петренко рассказала о том, что ответственные лица привлечены к уголовной ответственности, а мать ребенка ограничена в родительских правах на остальных детей.

В Новгородской области насильнику и убийце девочки дали 22 года колонии строгого режима. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Она пояснила, что областная судебная инстанция приговорила местного жителя города Холм Спартака Бушуева. Также к ответственности привлечена мать погибшего ребенка, которую ограничили в родительских правах в отношении остальных семи детей.

Напомним, что в январе 2022 года стало известно о пропаже маленькой девочки в Холме. Ее мать Кристина Богданова обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Она заверила полицию в том, что Спартака Булушева в тот день дома не было. Она обеспечила будущему подозреваемому алиби. Оперативники установили, что Бушуев за деньги предложил соседу Евгению Соловьянову спрятать тело жертвы на земельном участке соседнего дома. После задержания Соловьянов принял активное участие в поисках ребенка с целью отвести спасательные мероприятия от реального местонахождения погибшей. Тело ребенка удалось найти 1 февраля 2022 года.

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Фото и видео: Следственный комитет России