В Новгороде расследуется обстоятельства гибели 2 подростков

Их тела с характерными травмами обнаружили возле многоэтажки.

В Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели 2х подростков 14 и 15 лет.

Накануне вечером, 14 июля, под окнами многоэтажного дома были обнаружены тела двух подростков 14 и 15 лет с травмами характерными после падения с высоты. Мальчики из благополучных семей. По сообщениям в соцсетях ребята упали из окна подъезда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ часть вторая, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Новгородской области.

После трагедии следственные органы провели доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по данной статье.

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Фото:ВК, Отзывы | ЧП Новости | Великий Новгород.