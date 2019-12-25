Йонас Гар Стёре рассказал, что страна не сможет внезапно нарастить поставки энергоресурсов в ЕС.

В Норвегии заявили, что поставляют газ Европе на максимуме своих возможностей. Таким мнением с журналистами во время совместного брифинга с польским коллегой Матеушем Моравецким поделился глава местного правительства Йонас Гар Стёре. Чиновник уточнил, что Осло отправляет региону собственные максимальные объемы голубого топлива, которые может обеспечить. Сейчас государство дает энергию для порядка 20% потребностей европейских потребителей. Страна не сможет внезапно увеличить поставки.

Норвегия поставляет газ на максимуме своих возможностей. Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии

Ранее представители ЕС уточнили, что на запланированном на 10-11 марта неформальном саммите Евросоюз рассмотрит вопросы укрепления в сферах обороны и экономики, снижению энергетической зависимости от ресурсов из России.

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