В Норвегии приступили к съёмкам сольного фильма о Чёрной вдове 

Когда фильм о Чёрной вдове увидит свет, неизвестно.

В четверг, 30 мая, стало известно о том, что в Норвегии начались съёмки сольного фильма о Чёрной вдове. В сети появились фотографии со съемочной площадки.

Первые фотографии актрисы Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романов на съемочной площадке фильма сказано в сообщении

Фильм получил рабочее название Blue Bayou, которое стилизованно под кириллицу. Отметим, что "Blue Bayou" название песни Роя Орбисона, которая записана в 1963 году.

Сюжет сольного фильма о Черной вдове не раскрывается. Фанаты предполагают, что действие фильма развернётся в середине 2000-х годов, за несколько лет до встречи героини с "Железным человеком".

Режиссёром фильма выступает Кейт Шортланд, а сценаристом н Жаклин Шеффер. Дата премьеры неизвестна.

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Фото:MCU Direct