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В Норильске пьяные подростки пробрались в квартиру к мужчине и забили его насмерть
Сегодня, 10:58
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MShaffter

В Норильске пьяные подростки пробрались в квартиру к мужчине и забили его насмерть

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Подростки задержаны и под тяжестью улик сознались в убийстве.

В Норильске Красноярского края двое несовершеннолетних насмерть забили взрослого мужчину.

Следственные органы СУ СК РФ по Красноярскому краю сообщают, в Норильске в своей квартире в многоэтажке было обнаружено тело 41-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Вскоре полиция задержала подозреваемых в убийстве. Ими оказались два подростка 15 и 16 лет, с которыми у мужчины были неприязненные отношения. В момент совершения преступления подростки были в состоянии алкогольного опьянения. 

По версии следствия, 25 ноября, будучи пьяными, несовершеннолетние незаконно проникли в квартиру к своей жертве. Подростки жестоко избили мужчину. Они били его руками, ногами и предметами мебели. От полученных травм мужчина скончался на месте. Под тяжестью улик несовершеннолетние дали признательные показания.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении  них меры пресечения в виде заключения под стражу.  В ходе проведенных первоначальных следственных действий добыты неопровержимые доказательства причастности подростков к совершению данного преступления.  

СУ СК РФ по Красноярскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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