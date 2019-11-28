Под Свердловском спасли двух юных рыбаков на льдине

Подростков отнесло на отколовшейся льдине к острову посреди водохранилища.

Двоих юных рыбаков спасли на Рефтинском водохранилище в Свердловской области.

Региональное управление МЧС по Свердловской области сообщает, что на Рефтинском водохранилище были спасены два 14-летних рыбака, которых унесло на льдине. Оторвавшуюся льдину прибило к острову в акватории водохранилища в 500 метрах от берега. Рыбаки с льдины сошли на остров и ждали спасения.

Спасатели на надувной лодке подобрались к ребятам и переправили их на берег, где передали медикам. Медики оценили состояние их здоровья как удовлетворительное. Всего к спасательной операции привлекались 19 человек личного состава, 9 единиц техники. МЧС предупреждает, что выход на неокрепший лед опасен для жизни.

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Видео и фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области