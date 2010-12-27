Под Саратовом 7-летняя девочка погибла, провалившись под неокрепший лед

Девочку вытащили из воды живой, но вскоре она умерла в реанимации.

В Балаково Саратовской области 7-летняя девочка погибла, провалившись под лед в небольшом пруду.

Трагедия произошла накануне, 24 ноября в Саратовской области в Балаково. Две 7-летние подружки гуляли и пришли к пруду, покрытому льдом. Одна из них предложила пройтись по льду. Подружка отказалась, и тогда первая спустилась на лед одна и вскоре провалилась. Вторая девочка обратилась за помощью к проходившей мимо женщине, которая вызвала спасателей.

Ребенка вытащили из воды живой и срочно госпитализировали в больницу в реанимационное отделение. Но, несмотря на усилия медиков, малышка скончалась. Следственными органами проводится доследственная проверка по факту гибели семилетней девочки.

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