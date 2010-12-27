В Бурятии утонул 6-летний мальчик, спасая тонущего друга

Мальчик успел вытащить друга, но сам ушел под воду и не смог выбраться.

В Бурятии 6-летний первоклассник утонул на озере, спасая друга.

Трагедия произошла вечером 19 ноября в Гусиноозерске. Два 6-летних друга пошли, как обычно погулять во дворе, куда их обычно отпускали родители. Дети, не сказав никому ни слова, отправились на окраину к озеру. Друзья вышли на неокрепший лед и стали там прогуливаться. На расстоянии 200 метров от берега под одним из мальчиков треснул лед, и ребенок оказался в воде. Друг, ученик первого класса местной школы, вытащил товарища из полыньи, но сам ушел под воду и утонул.

Спасенный мальчик побежал к берегу, где его обнаружил мужчина. Мужчина отогрел ребенка и сообщил о случившемся в полицию. По факту гибели ребенка следственными органами проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ходе проверки следствием в образовательные учреждения города будет направлено письмо с требованием о разъяснении школьникам опасности выхода на лед, а также будут осуществлены другие мероприятия, направленные на предупреждение происшествий на льду с детьми. СУ СК РФ по Республике Бурятия

Сегодня ранее: В Москве в ванной утонул 5-месячный малыш, оставленный в ванне няней.

Фото: pixabay.com