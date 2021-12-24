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В Норильске из-за ураганного ветра рухнула елка

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Жители обвинили в этом плохие укрепления.

В Норильске из-за ураганного ветра рухнула новогодняя елка. Очевидец прокомментировал этот инцидент словами "сломалась до болтов".  Инцидент зафиксирован на территории ледового городка. Из-за сильных порывов ветра упала большая разукрашенная ель с иллюминацией. Автор ролика, распространившегося по социальным сетям, уточнил, что праздничное украшенное дерево не выдержало шквала в 33 метров в секунду.

Местные жители в комментариях написали о том, что елка была слабо закреплена, а также хилой судя по внешнему виду. Они уточнили, что аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

Напомним, что сильный и порывистый ветер синоптики регистрировали в регионе несколько дней назад.

В акции "Елка желаний" в Ленобласти началась фаза вручения подарков детям.

Фото и видео: Telegram / zhitvnorilske

Теги: новогодняя елка, норильск, ураган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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