В Норильске из-за ураганного ветра рухнула елка

Жители обвинили в этом плохие укрепления.

В Норильске из-за ураганного ветра рухнула новогодняя елка. Очевидец прокомментировал этот инцидент словами "сломалась до болтов". Инцидент зафиксирован на территории ледового городка. Из-за сильных порывов ветра упала большая разукрашенная ель с иллюминацией. Автор ролика, распространившегося по социальным сетям, уточнил, что праздничное украшенное дерево не выдержало шквала в 33 метров в секунду.

Местные жители в комментариях написали о том, что елка была слабо закреплена, а также хилой судя по внешнему виду. Они уточнили, что аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

Напомним, что сильный и порывистый ветер синоптики регистрировали в регионе несколько дней назад.

В акции "Елка желаний" в Ленобласти началась фаза вручения подарков детям.

Фото и видео: Telegram / zhitvnorilske