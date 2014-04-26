В акции "Елка желаний" в Ленобласти началась фаза вручения подарков детям

Подарки получат воспитанники ресурсных центров.

Акция "Елка желаний" стартовала 7 декабря в здании правительства Ленинградской области, где на ёлке были размещены 215 шариков с желаниями детей из Свирьстройского, Сиверского, Тихвинского и Толмачевского ресурсных центров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Подарить подарок мог любой желающий сотрудник или посетитель правительства. К акции решили присоединиться сотрудники комитета по социальной защите населения Ленинградской области, который организовал исполнение желаний детей-инвалидов, администрации целого ряда районов.

Подарки в Сиверский ресурсный центр привез губернатор Александр Дрозденко.

Спасибо, что пригласили меня на праздник. Очень волновался. Я приехал к вам поздравить с Новым годом! До него осталось совсем мало времени. В этом году каждый из вас написал своё желание по подарку. Мы с Дедушкой Морозом посоветовались и постарались вам эти подарки приготовить. рассказал губернатор

Также Дрозденко пожелал воспитанникам здоровья, хорошо учиться, сделать правильный выбор профессии, чтобы по жизни все складывалось хорошо.

В свою очередь воспитанники исполнили под елкой песни, которые приготовили к приходу Деда Мороза.

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