В Ногинске трое мужчин похитили и изнасиловали 16-летнюю девушку

Подозреваемые в групповом изнасиловании несовершеннолетней найдены и задержаны.

В Ногинске трое мужчин затолкали на улице 16-летнюю девушку в машину, увезли в лес и изнасиловали.

Следственные органы СКР России по Московской области сообщают, что 12 мая возле одного из жилых домов Ногинска трое мужчин насильно усадили 16-летнюю девушку в автомобиль и увезли в лесной массив. В лесу мужчины изнасиловали несовершеннолетнюю, а также совершили с ней другие насильственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На сегодняшний день стало известно, что насильники найдены и задержаны. Ведутся следственные действия для установления все[ обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: В Красноярске насильника и его двух жертв наказали за нарушение режима самоизоляции.

Фото: Piter.TV