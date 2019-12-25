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В Ногинске трое мужчин похитили и изнасиловали 16-летнюю девушку
Сегодня, 12:49
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В Ногинске трое мужчин похитили и изнасиловали 16-летнюю девушку

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Подозреваемые в групповом изнасиловании несовершеннолетней найдены и задержаны.

В Ногинске трое мужчин затолкали на улице 16-летнюю девушку в машину, увезли в лес и изнасиловали.

Следственные органы СКР России по Московской области сообщают, что 12 мая возле одного из жилых домов Ногинска трое мужчин насильно усадили 16-летнюю девушку в автомобиль и увезли в лесной массив. В лесу мужчины изнасиловали несовершеннолетнюю, а также совершили с ней другие насильственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На сегодняшний день стало известно, что насильники найдены и задержаны. Ведутся следственные действия для установления все[ обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: В Красноярске насильника и его двух жертв наказали за нарушение режима самоизоляции.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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