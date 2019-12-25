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В Красноярске насильника и его жертв изнасилования накажут за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 13:20
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MShaffter

В Красноярске насильника и его жертв изнасилования накажут за нарушение режима самоизоляции

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В Красноярском крае на улице запрещено находиться без уважительной причины.

В Красноярске насильника и его двух жертв накажут за нарушение режима самоизоляции.

ЧП произошло в конце апреля, когда в Красноярском крае был введен режим самоизоляции, и нельзя было находиться на улице без уважительной причины. РИА Новости со ссылкой на Красноярское отделение МВД сообщает, что две девушки 17 и 18 лет обратились с заявлением в полицию. Они рассказали, что некий мужчина отобрал у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, затем изнасиловал обоих и скрылся.

Мужчина был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель 1964 года рождения. На мужчину возбуждены 5 уголовных дел. Кроме этого на насильника и этих девушек собираются материалы за нарушение режима самоизоляции.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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