Стала известна программа "Ночи музеев"-2019 в Петербурге

В этом году масштабная акция пройдет с 18 на 19 мая.

Организаторы всероссийской акции "Ночь музеев" опубликовали программу мероприятий в Петербурге на 2019 год. Масштабная акция состоится в городе на Неве с 18 на 19 мая и охватит 120 музеев, выставочных пространств, концертных залов, библиотек и галерей. 11 из них будут участвовать впервые. Об этом сообщается на сайте события.

Поскольку 2019 год стал Международным годом периодической таблицы Менделеева, темой "Ночи музеев"-2019 станут "Элементы". Петербуржцам, в частности, расскажут о химии любви, элементах успеха и о российской науке.

Продажа билетов стартует 1 мая в билетных кассах города. Некоторые музеи будут доступны для посетителей лишь в вечернее время с 18:00 до 23 часов, другие собираются работать всю ночь — с 18 часов до 6 утра. С полной программой можно ознакомиться по ссылке http://www.artnight.ru

Ранее мы писали, что в честь Дня Победы ветераны смогут летать бесплатно с 3 по 12 мая.

Фото: visit-petersburg.ru