В честь Дня Победы ветераны смогут летать бесплатно с 3 по 12 мая

Также бесплатно сможет полететь один сопровождающий.

С 23 апреля начинается оформление бесплатных авиабилетов на внутрироссийские и зарубежные перелеты для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщают Комитет по социальной политике Петербурга и пресс-служба "Аэрофлота".

Акция проводится с 2001 года и поддерживается правительством Петербурга. Так с 3 по 12 мая слетать бесплатно в города России, страны ближнего и дальнего зарубежья могут ветераны, блокадники, несовершеннолетние узники фашистских лагерей и один сопровождающий. Ветеранам и инвалидам ВОВ дополнительно предоставляется возможность перелетов из пунктов России и пунктов в странах СНГ в ряд европейских стран.

Мы благодарны компании Аэрофлот за такое отношение к ветеранам. Они каждый год очень ждут эту акцию, чтобы навестить близких и друзей в других регионах. Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике Петербурга

С 2001 года этой акцией воспользовались более 80 тысяч человек. Большинство из них – петербуржцы. Акция проводится за счет собственных средств Аэрофлота. Оформление билетов производится с 23 апреля по 12 мая. Перевозка действует с 3 по 12 мая.

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Видео: Piter.TV