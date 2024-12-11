В Низино ребёнок чуть не провалился в двухметровую яму

Очевидец отметил, что администрация не отреагировала на обращение.

В деревне Низино (Ломоносовский район, Ленинградская область) обнаружена опасная яма глубиной около двух метров, представляющая угрозу для местных жителей. Как сообщают очевидцы в группе "Подслушано в Низино" социальной сети "ВКонтакте", ребёнок едва не провалился в яму, когда шел по улице.

К счастью, он провалился лишь одной ногой и не пострадал. По словам очевидцев, яма присыпана снегом, что делает её невидимой и ещё более опасной. Местная жительница сообщила, что обращалась в администрацию, но там ей ответили, что "некому пойти и решить этот вопрос".

После инцидента в группе разгорелся спор. Один из местных депутатов натянул сигнальную ленту вокруг ямы, но при этом заявил, что ребенок зря ходит по этой улице. Такое заявление вызвало возмущение среди местных жителей, которые требуют более надежной защиты опасного участка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Торфяной дороге заметили малолетних зацеперов.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано в Низино"