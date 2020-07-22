В Нижних Сергах восстановили электроснабжение после паводка

Без электричества после наводнения оставались около 6 тысяч человек.

В Нижних Сергах восстановлено электроснабжение, которое было нарушено во время паводка.

Ранее Piter.TV сообщал о наводнении в Нижних Сергах, которое произошло из-за обильного ливня. После мощного ливня в городе Нижние Серги с населением 9 тысяч человек вышли из берегов реки Серебрянка и Сторожевая. По улицам городка текли настоящие бурные реки, которые сносили все на своем пути.

В городе был введен режим ЧС. Без электричества остались около 6 тысяч человек, примерно 2/3 жителей городка. Сегодня стало известно, что электроснабжение в городе восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Восстановительные работы по ликвидации последствий паводка в Нижних Сергах продолжаются.

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