На месте ведется поисково-спасательная операция, проводится эвакуация жильцов.

В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме обрушился подъезд. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

Инцидент произошел 1 августа на Сибирской улице. По предварительной информации, в пятиэтажном здании произошел взрыв газа. Под завалами могут находиться люди. На месте ведется поисково-спасательная операция, проводится эвакуация жильцов. Также устанавливаются степень и характер повреждения дома.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме.

Видео: Telegram / Дорогой дневничок