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В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме обрушился подъезд

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На месте ведется поисково-спасательная операция, проводится эвакуация жильцов.

В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме обрушился подъезд. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

Инцидент произошел 1 августа на Сибирской улице. По предварительной информации, в пятиэтажном здании произошел взрыв газа. Под завалами могут находиться люди. На месте ведется поисково-спасательная операция, проводится эвакуация жильцов. Также устанавливаются степень и характер повреждения дома.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме.

Видео: Telegram / Дорогой дневничок

Теги: взрыв газа, жилой дом, нижний тагил, обрушение подъезда
Категории: Лента новостей, Новости России,

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