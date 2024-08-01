До прибытия пожарных самостоятельно из здания на улицу вышли около 40 жильцов.

В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 31 июля на улице Чапаева. Поступило сообщение о возгорании на втором этаже многоквартирного дома. Площадь огня составила 300 квадратных метров.

До прибытия пожарных самостоятельно из здания на улицу вышли около 40 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении огня участвовали 60 специалистов и 18 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар на территории частного загородного клуба.

Видео: МЧС России